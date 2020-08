DU! Der Sommer ist noch nicht vorbei

Der Sommer ist noch nicht vorbei !! Abbazappa bringt am Dienstag 18 August 2020 / 20:00 bis 21:00 die coolsten Sommer Songs zum abchillen! Mit The Raconteurs, Link Wray & The Raymen, The Who, Eddie Cochran,Patti Smith, The Undertones, Iggy & The Trolls, James Gang, The Jimi Hendrix Experience, Love, Primal, Scream, Hanoi Rocks, The Beach Boys, Rio Reiser, WEED , Polo Hofer & die Schmetterband