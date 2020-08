Thursday…as usual!

*ich möchte die Künstler*innen, welche ich in meiner Radiosendung spiele gerne jeweils sichtbarer machen, deshalb die Collage. Es ist ein Anfang, ich arbeite dran!

AS USUAL. Weil die Wochen gerade etwas durcheinander sind. Zur Klärung: Max, Lisa und Fiore übernehmen bis Anfang Oktober temporär den ein oder anderen Donnschtimorge und halten mir den Rücken frei. Danach zurück zu wie’s war…oder vielleicht auch bitzli anders, aber auf jeden Fall mit mir. Wir werden sehen! Danke der Nachfragen!

Ich mach gerne Musik für euch. Ich stell mir dann vor, wie ihr da in all euren vielen Welten, die ich mehr, weniger oder gar nicht kenne, vor dem Radio sitzt, steht, liegt und wir zumindest gemeinsam die selbe Musik hören. Und das gleiche oder auch was ganz anderes drüber denken. Und wir uns ab und zu treffen, hören oder schreiben. Und drüber reden. Oder auch nicht. Viel mehr will ich gar nicht. Ich hoff, euch geht’s gleich.

N.

Playlist: