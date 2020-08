Mitéra Dyo – Getanzte weibliche Identität

Das Tanzstück „Mitéra Dyo“ wird heute zum ersten Mal aufgeführt. Ein Fest der Weiblichkeit, Bewegungen, Farben und Formen rund ums Frausein. Doch was bedeutet das überhaupt?

Die Inspiration für das Stück „Mitéra Dyo“ waren die Tänzerinnen selbst, Frauen zwischen 6 und 72 Jahren. Sie seien es gewesen, die gezeigt hätten, wie die Frauen sich in ihren verschiedenen Lebensphasen fühlen und gefühlt haben, so die Choreografin Nora Werren. Sie ist Bühnentänzerin und hat unter anderem am London Studio Centre studiert. Seit 2010 arbeitet sie als freischaffende Tänzerin, Choreografin und Pädagogin in Bern.

Die Tanzkompanie Neoli ist eines ihrer Projekte, zeitgenössischer Tanz mit 42 Laientänzerinnen. Das Arbeiten mit so viel verschiedenen Frauen sei sehr spannend gewesen aber auch herausfordernd, da die verschiedenen Altersgruppen auch unterschiedliche Ansprüche hätten, so Nora Werren. Die Tanzkompanie Neoli eröffnet mit ihrem Stück „Mitéra Dyo“ das BETA Stage Festival. Das BETA Stage Festival will das vielseitige und attraktive Tanzschaffen der Freien Szene Bern beleuchten und mit dem Slogan «Mehr Tanz. Mehr Raum.» auf deren essentielle Knappheit an Bühnenraum aufmerksam zu machen.

Noëlle Grossenbacher hat die Choreografin Nora Werren vor der Probe in der Grossen Halle in Bern getroffen und mit ihr über die weibliche Identität im Tanz gesprochen.

Mitéra Dyo wird von Donnerstag bis Samstag um 20.30 Uhr und am Sonntag um 17.00 Uhr in der Grossen Halle Bern aufgeführt.

Es eröffnet das BETA Stage Tanzfestival, welches vom 29. August bis am 20. September 2020 in Bern stattfindet.