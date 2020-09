Intimchirurgie: Ein neuer Trend bei den Schönheits-OPs?

Laut einer Statistik aus Deutschland (2019) gehören Intimkorrekturen zwar zu den am wenigsten häufigen Schönheitsoperationen, aber sie nehmen zu, auch in der Schweiz. Bi aller Liebi… woher kommt dieser Trend und was ist das Schönheitsideal, an dem sich die Kundinnen orientieren? Diese Fragen beantwortet die Chirurgin für plastische und ästhetische Chirurgie, Dr. med. Tatjana Lanaras, im Gespräch mit Monika Hofmann. Lanaras spricht zudem von ihrem Werdegang und darüber, wieso sie sich für Schönheitschirurgie entschieden hat. Auch moralischen Fragen wie „Ist es ok, Frauen im Intimbereich zu vereinheitlichen und damit Geld zu verdienen?“ stellt sie sich und wir erfahren, weshalb sie Schamlippenverkleinerungen anbietet und Anal-Bleaching nicht.

Der Tipp für dieses Sendungsthema und den Gast stammt von einer „Bi aller Liebi…“-Hörerin – wir bedanken uns für den Input!