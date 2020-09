Happy Birthday ISC!

50 Jahre – ein stolzes Alter für ein Ausgsehlokal! Doch genau dieses Jubiläum darf das ISC allen Widrigkeiten zum Trotz an diesem Wochenende feiern. Geboten wird eine dreitägige Geburtstagssause im Aussenbereich, mit einem hochkarätigen Line-Up und corona-konform maximal 300 Gästen.

Das Lokal zwischen Reitschule und Henkerbrünnli hat eine bewegende Geschichte hinter sich. «Seit dem sich der Club auch für Nicht-Studierende öffnete, hatten wir nie den oder die ISC-Besucher*in», erklärt Vereinspräsidentin Jacqueline Brügger. Diese Diversität sei es, die den Internationalen Studierenden Club auch erfolgreich mache. Und Booker Maisch Gosteli ergänzt: «Das ISC ist ein Generationenprojekt. Der Club gehört nicht einer einzigen Person, sondern ist als Verein organisiert. Diese Struktur erlaubt es, dass immer wieder neue Leute frischen Wind ins ISC bringen.»





Wer mitfeiern will, hat nur noch am Samstagabend eine Chance, dann spielt die Berner Band Jeans for Jesus. Sowohl das Konzert von Sophie Hunger am Donnerstagabend, als auch dasjenige von den Monsters am Freitag ist bereits ausverkauft.