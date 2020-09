Rückschau: El León Pardo

El Dios Serancua les entrego a los hombres la Chúa, el instrumento de mediación universal. Nos regaló la cumbia transformando las piernas de la niña en la gaita. De esta manera extrapolábamos la música independiente y la obra de El León Pardo en estas geografías europeas, evocando a la riqueza de la cultura latinoamericana, no solo por su intrincada historia sino por lo que representa el día de hoy para su gente en todo el mundo, para los inmigrantes, para los viajeros de corazón, para el ser humano.

Las raíces, la cultura colombiana, la gaita, es algo que en su mayoría está aún por descubrir en los países europeos, en Suiza en particular, rompiendo con los estereotipos calados propios de las grandes noticias internacionales y las series de televisión de narcotraficantes.

Haciendo retrospectiva a 1 año de la especial visita de El León Pardo en la ciudad de Berna y en nuestro estudio de Radio RaBe el pasado 10 de Julio de 2019, recordamos el viaje en dos dimensiones la geográfica y la musical, que hicimos de la mano, o mejor dicho de la oreja, de la banda y de la audiencia.

Tuve la fortuna de poder entrevistar a Omar y Jorge Emilio, quienes nos contaron sobre la escena y sus influencias en su natal Colombia y Cartagena de indias (Los gaiteros de san jacinto, Toño Fernández; Ondatrópica; Frente cumbiero; Audiovision studios, Benjamin Calais de Matik-Matik). Nos invitaron a viajar en esas dos dimensiones, la del espacio y la del espíritu con su música, interpretada por ellos mismos en formación acústica.

También está la anécdota del material que el trio conformado por Henri, Omar y Jorge Emilio grabó en La boquilla, Colombia, y donde naciera el tema Playa estelar, un cuadro pintado en una tarde de verano perezoso, tropical ronero, cuyos trazos componen justamente la playa, la luz de esa tarde de verano, que nos quedó impreso en Cumbia Ácida para todos, y para las generaciones futuras.

“El mundo se acaba cuando tu te mueres”, el viaje se puede descomponer en miles de minutos y millones de segundos para el disfrute del momento presente, la vida tiene como regalos a las personas que se cruzan en nuestro camino. Mandamos también saludos y agradecimientos a las personas que hicieron posible esta entrevista (y este viaje): primero a la banda por su sensibilidad y su arte; a Francisco Acosta de la Minga Roots por el conecte; Martín López de radioactivos por el apoyo en programación y Analía por su participación en la plática.

Deutsch Übersetzung

Der Gott Serancua gab den Menschen die Chúa, das Instrument der universellen Vermittlung. Er gab uns die Cumbia, indem er die Beine des Mädchens in Dudelsack verwandelte. Auf diese Weise haben wir die independent Musik und das Werk von El León Pardo in diesen europäischen Regionen extrapoliert und den Reichtum der lateinamerikanischen Kultur hervorgerufen, nicht nur wegen ihrer komplizierten Geschichte, sondern auch für das, was sie heute für ihre Menschen auf der ganzen Welt darstellt, für Einwanderer, für Reisende im Herzen, für Menschen.

Die Roots, die kolumbianische Kultur, das Gaita sind etwas, das in europäischen Ländern, insbesondere in der Schweiz, größtenteils noch entdeckt werden muss. Die Zukunft Kolumbiens muss auch mit den Stereotypen brechen, die von den großen internationalen Nachrichten und Fernsehserien über Drogenhandel typisch sind.

Wenn wir ein Jahr nach dem besonderen Besuch von El León Pardo in Bern und in unserem Radio RaBe-Studio am 10. Juli 2019 zurückblicken, erinnern wir uns an die Zweidimensionelle Reise, die geografische und die musikalische, die wir Hand in Hand oder vielmehr das Ohr, mit der Band und dem Publikum gemacht haben.

Ich hatte das Glück, Omar und Jorge Emilio interviewen zu können, die uns über die Szene und ihre Einflüsse in ihrer Heimat Kolumbien und Cartagena de Indias (Los gaiteros de san jacinto, Toño Fernández; Ondatrópica; Frente cumbiero; Audiovision studios, Benjamin Calais de Matik-Matik) erzählt haben. Sie luden uns ein, mit ihrer Musik, die sie selbst im akustischen Formation aufführten, in diesen beiden Dimensionen zu reisen, der des Raums und der des Geistes.

Es gibt auch die Anekdote des Alben, das das von Henri, Omar und Jorge Emilio in La Boquilla, Kolumbien, aufgenommen haben und in dem das Thema Playa Estelar geboren wurde, ein Gemälde, das an einem faulen Sommernachmittag gemalt wurde, tropischer Rum, dessen Linien genau das bilden: die Strand, das Licht dieses Sommerabend, das uns in Cumbia Ácida für alle und für zukünftige Generationen eingeprägt wurde.

„Die Welt endet, wenn du stirbst“: die Reise kann in Tausende von Minuten und Millionen von Sekunden zerlegt werden, um den gegenwärtigen Moment zu genießen. Das Leben hat die Menschen als Geschenke, die unseren Weg kreuzen. Wir senden auch Grüße und danken den Leuten, den dieses Interview (und diese Reise) ermöglich haben: zuerst an die Band für ihre Sensibilität und ihre Kunst; Francisco Acosta de la Minga Roots für die Verbindung; Martín López von radioactivos für die Unterstützung bei der Programmierung und Analía für seine Teilnahme am Gespräch.

Radioactivos Kollektiv