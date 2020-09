Feministische Sondersession LIVE!

Parallel zur Eidgenössischen Herbstsession findet am Wochenende die erste Feministische Sondersession in der Grossen Halle statt. Warum? Frauen* und ihre bezahlte und unbezahlte (Care)-Arbeit sind «systemrelevant». Das hat die Corona-Krise deutlich gezeigt. Im Krisenstab des Bundesrates waren sie jedoch nicht vertreten.

Die Feministische Sondersession ist die Plattform für all jene, deren Stimmen bisher nicht gehört wurden: Für all die Frauen*, die während Corona den Alltag am Laufen hielten und weiterhin am Laufen halten. Und die – wenn wir nicht handeln – die Folgen der Krise am härtesten spüren werden.

Radio RaBe sendet live aus der Grossen Halle, am Freitag 11. September von 18 bis mindestens 20.30 Uhr, mit spannenden Redebeiträgen, Interviews und Musik!

Die Plattform Lucify überträgt die Feministische Sondersession auf Youtube: