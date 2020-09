173 Sendung 15.09.2020

01 Deep Purple – Time for Bedlam 2017

02 Deep Purple – And the Address 2020

03 Deep Purple – Man Alive 2020

04 Deep Purple – What the What 2020

05 Deep Purple – Smoke On The Water 1972

06 Deep Purple – Hard Lovin´ Man 1970

07 The Iron Maidens – Run to The Hills 2005

08 UFO – Too Hot to Handle 1979

09 Quiet Riot – Bang Your Head 1983

10 Red Hot Chili Peppers – Buckle Down 1984

11 Deep Purple – Slow Train 2015