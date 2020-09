BOTZ3000 hält sein Mikrofon heute auf die Tanzfläche: bei den Profis on Stage, ins Studio bei Max und Marco und in die Berner Gassen. Die Tanz-Profis als Studiogäste waren Pascale Altburger und Marcel Lehman, vom Vorstand des Be-Ta Stage Festivals, welches am 20. September zu Ende geht.

Tanzen berfreit, macht glücklich oder ist einfach nur peinlich. Hör rein und lass dich von der BOTZ3000-Playlist davon tragen.

Und hier noch die Tanzeinlage vom Traumpaar Fingerlis