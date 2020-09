StattRadio September

In dieser Ausgabe:

Corona bestimmt unser aller Alltag. Das winzige Virus ist omnipräsent und stellt andere, gewichtige Themen in den Schatten. Etwa die bevorstehenden fünf Vorlagen, über die am 27. September 2020 abgestimmt wird. Es sind dies die Begrenzungsinitiative der SVP, die Modernisierung des Jagdgesetzes, der zweiwöchige Vaterschaftsurlaub, ein höherer Kinderabzug und der Kauf neuer Kampfflugzeuge. Die Inforedaktion von Radio Bern RaBe wird sich dieser Themen annehmen und darüber Ende August / Anfang September in den Infosendungen berichten. Geplant ist eine sachliche, faktenorientierte Auseinandersetzung zu jeder der fünf Vorlagen. Des weiteren beteiligt sich RaBe Anfang September am Musikfestival Bern «Tektonik» und am Solidaritätslauf für Sans-Papiers. Die Details dazu kennen Elke Lohmann und Karin Jenni. Der September ist ein Monat, der uns alle bewegt. Wir sind aufgefordert, aktiv die Gestaltung unserer Zukunft in die Hand zu nehmen.

Luca D’Alessandro

Aktuell

Musikfestival Bern «Tektonik», 2.–6. September 2020, Erdbeben und andere tektonische Verschiebungen

Mit einem dichten Programm mit alter, neuer und experimenteller Musik, Installationen und Performances widmet sich das Musikfestival Bern 2020 dem Thema «Tektonik». Vom 2. bis 6. September 2020 werden Verschiebungen der Erdkruste hörbar gemacht – aber auch jene in der Gesellschaft und in den Künsten. Sich überlagernde Klang- und Sprachschichten und Kompositionen für Instrumente aus Stein kommen dabei ebenso zu Gehör, wie von seismografischen Daten inspirierte oder den Klimawandel thematisierende Werke.

Drei rote Fäden ziehen sich durch das viel«schichtige» Programm: Der japanische Komponist Toshio Hosokawa konnte als «Composer in Residence» gewonnen werden. Betroffen von den Ereignissen in Fukushima hat er sich in seinen Werken wie kaum ein anderer mit Erdbeben und ihren Folgen auseinandergesetzt; eine Auswahl seiner Kompositionen erklingt im Rahmen des Festivalprogramms. Als «Ensemble in Residence» gastiert das Londoner Arditti-Quarettt während einer Woche in Bern. In drei Konzerten stellt es seine weltweit gefeierte Virtuosität unter Beweis. Mit der Konzertreihe «5vor12um6» reagiert das Musikfestival Bern auf die immer dringlicheren Bedrohungen des Klimawandels, der (nicht nur) tektonische Bewegungen zur Folge hat. Komponist*innen und Wissenschaftler*innen treffen sich zu einem Dialog und erforschen, wie mit künstlerischen Mitteln auf «Klimawandel», «Ungleichheit» und «Transformation» reagiert werden kann.

Auch abseits dieser Stränge schiebt und verschiebt sich so einiges. Knapp 50 Konzerte, Performances, Gespräche und Vermittlungsangebote hat das Kuratorium in den prallen, fünftägigen Spielplan geschichtet. Detaillierte Informationen zum Programm stehen auf der Website www.musikfestivalbern.ch zur Verfügung.

Am 18., 20., 25. und 27. August sowie täglich während des Festivals (2.–6. September) sendet RaBe um 12 Uhr spannende Hintergründe zum Festivalgeschehen.

Elke Lohmann

Hörmal

Solidaritätslauf für Sans-Papiers am 5. September 2020

Sponsorinnen und Sponsoren sammeln und los geht’s – Runde um Runde – am 5. September! 45 Minuten lang und kurz vor dem Aufgeben noch eine Runde mehr – denn jeder Franken zählt!

Die Berner Beratungsstelle für Sans-Papiers berät und begleitet Menschen ohne Aufenthaltsbewilligung und verhilft diesen dadurch zu ihren Rechten. Die Beratungsstelle arbeitet Tag für Tag auf Hochtouren, um dort wo möglich eine Regularisierung des Aufenthaltes zu erreichen, eine Eheschliessung zu ermöglichen, den Zugang zum Gesundheitswesen oder zur Bildung zu eröffnen und wo immer möglich den Alltag von Sans-Papiers zu erleichtern.

Damit sich die Beratungsstelle weiterhin für Sans-Papiers in ihrem Zugang zum Recht mit voller Kraft und den nötigen Mitteln einsetzen kann, ist sie auf den Solidaritätslauf für Sans-Papiers angewiesen.

RaBe ist mit dabei und überträgt live ab 13:30 Uhr.

Alle Infos auf www.solidaritätslauf.ch

Karin Jenni

News

Abstimmungen im September

Am 27. September steht der Stimmbevölkerung ein Abstimmungssonntag der Superlative bevor! Die Schweiz entscheidet gleich über fünf grosse und teilweise stark umstrittene Vorlagen: Die Begrenzungsinitiative der SVP, die Modernisierung des Jagdgesetzes, den zweiwöchigen Vaterschaftsurlaub, einen höheren Kinderabzug und den Kauf neuer Kampfflugzeuge. Laut einer ersten Umfrage von Tamedia zeichnet sich bei einigen Vorlagen ein spannendes Kopf-an-Kopf-Rennen ab. Spannend bleibt auch die Frage, ob die Corona-Krise einen Einfluss auf das Abstimmungsresultat haben könnte. Wie vor jeder nationalen Abstimmung wird RaBe auch dieses Mal ausführlich über die anstehenden Vorlagen informieren, so dass sich jede*r eine eigene Meinung bilden kann.

Zwischen dem 31. August und dem 4. September berichtet das RaBe-Info jeweils täglich über eine der anstehenden Vorlagen.

Salim Staubli

Aufgehorcht

Musikfestival Bern „Tektonik“

Vom 2. bis 6. September 2020 widmet sich das Musikfestival Bern dem Thema „Tektonik“. Sich verschiebende Erdkrusten, seismografische Bewegungen, aber auch Verschiebungen in der Gesellschaft und in den Künsten werden in mehr als vierzig Veranstaltungen musikalisch interpretiert. Auf RaBe gibt es während dem Festival täglich eine Sendung. Mehr zum Musikfestival Bern findet ihr unter AKTUELL.

Musikfestival Bern, Mittwoch-Sonntag, 2.-6. September, 12 Uhr (5.9., 13 Uhr)

Solidaritätslauf für Sans-Papiers

Am 5. September sind wir wieder mit dabei beim Solidaritätslauf für Sans-Papiers auf dem Münsterplatz. Unsere Übertragung startet um 13:30 Uhr. Mehr Infos zum Solidaritätslauf gibt’s unter HÖRMAL.

Solidaritätslauf für Sans-Papiers, Samstag 5. September, 13:30-18 Uhr

Ausstellung Kunsthalle_guests Gaeste.Netz.5456

„Kunsthalle_guests Gaeste.Netz.5456“ ist eine Serie von visuellen und materiellen Umschreibungen der Innen- und Aussenräume der Kunsthalle Bern, sowie der darin installierten Kunstwerke der Künstlerin Park McArthur. Die Ausstellung kann vom 15. August bis am 4. Oktober 2020 in der Kunsthalle Bern besucht werden. Auf RaBe gibt’s zwei Sendungen zur Ausstellung.

Ausstellung Kunsthalle_guests Gaeste.Netz.5456, Sonntag+Montag, 6.+7. September, 21-22 Uhr

Happy Radio

Am 25. September ist es wieder Zeit für „Happy Radio“. Auch dieses Mal erwartet euch eine bunte Mischung aus Interviews mit spannenden Gästen und Beiträgen.

Happy Radio, Freitag 25. September, 16-17 Uhr

Neu

Marcus mit C

Am 24. September startet die neue Musiksendung „Marcus mit C“. In jeder Sendung gibt’s ein anderes musikalisches Thema. Das verspricht einiges an Abwechslung. Lasst euch überraschen!

Marcus mit C, Donnerstag 17-18 Uhr, alle 4 Wochen

Anders

Ready to Rock

Nachdem Dänu Sutter seine Sendung eigentlich aufgegeben hatte, kehrt „Ready to Rock“ Ende September nun doch wieder zurück. Neu gibt’s die Sendung allerdings nur noch alle 4 Wochen. Nach der Pause los geht es am 30. September. Wir freuen uns sehr!

Ready to Rock, Mittwoch 21-23 Uhr, alle 4 Wochen

130 bpm

Ab September vordoppelt 130 bpm ihre Sendezeit. Neu gibt es da zwei Stunden lang feine Beats.

130 bpm, Freitag 22-24 Uhr, alle 4 Wochen

Grundkurs Radiojournalismus

Sa, 26. September 10-17:30 Uhr und Wochenende 3./4. Oktober 10-17 Uhr

Leitung: Jazmin Vazquez, Andreas Reimann

Kursort: Bern

Anmeldung: www.klippklang.ch

