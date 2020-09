Mit Ehrlichkeit zu mehr Lebenslust

Der 38-jährige Micha Küchler lebt seit drei Jahren radikal ehrlich. Radikale Ehrlichkeit, auf Englisch „Radical Honesty“, ist eine Lebensphilosophie und Kommunikationsmethode und wurde in den 1990er Jahren in den USA von einem Psychotherapeuten entwickelt und seither in den USA und auch vermehrt in Europa in Workshops verbreitet. Zita Bauer hat Micha Küchler getroffen und ihn gefragt, ob er als radikal ehrliche Person verpflichtet sei, nie mehr zu lügen.

