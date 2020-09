On The Road

– ganze Sendung –

Das Strassennetz in der Schweiz ist erstaunlich gross; werden alle Schweizer Strassen nacheinander zu einem langen Band verknüpft, kommt man damit fast zwei Mal um die Welt. Wir haben nach Geschichten und Gesichtern gesucht, die an Wegkreuzungen und Raststätten auftauchen und im Verkehr unterwegs sind. Begleitet haben wir eine Lastwagenfahrerin in ihrem Alltag, wir haben einen Autostopp-Begeisterten zu seinen Erfahrungen ausgefragt und einen Picknick- Ausflug auf eine Raststätte gemacht.

Frauenpower im 18 Tonner

Lkw Fahren ist eine klare Männer Domäne, eine Frau am Steuer eins 18 Tonners eher eine Seltenheit. Martina Kernen ist eine der Frauen, die fünf Mal die Woche am Steuer eines solchen Lkws sitzt. Evelyne Béguin hat sich für einen Nachmittag zu ihr ins Fahrerhaus gesetzt und berichtet aus dem Alltag, ständig unterwegs zu sein.

Reisen nur mit Schild und Charme

Kein Geld für den Bus? Kein Problem: Einfach an die Strasse stehen, Daumen raushalten und ins nächste Auto einsteigen, das anhält. Für manche ist das Reisen per Autostopp jedoch zu gefährlich oder einfach nicht mehr up-to-date. Stimmt beides nicht! Das sagt zumindest Daniel Slodowicz. Er hat mit ein paar Freunden den Verein Autostopp Schweiz gegründet. Jedes Jahr veranstaltet dieser sogar eine Autostopp-Meisterschaft. Susanne Grädel sprach mit ihm über seine Erfahrungen mit dem Reisen per Autostopp und liess sich Tipps geben und zu einem kleinen Selbstversuch inspirieren.

Picknicken zwischen Auto und Töff

Die Raststätte als Ausflugsziel. Klingt etwas ungewöhnlich. Aber was hat es auf sich, mit einem rein funktionalen Ort, wie einer Raststätte, wo man nie mehr Zeit verbringt, als nötig? Die Raststätten-Reportage von Lea Stadelmann entführt uns zu einem Picknick an der Autobahnraststätte Grauholz, dem «Treffpunkt der Schweiz».

