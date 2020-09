Traklist 22.9.20

Artist – Track

The Durutti Column – Requiem Again

Fenne Lily – Berlin

Lomelda – Kisses

Brittany Campbell – Matter

Leisure Centre – Sucka

Audrey Powne – Taboo

Airto Fogo – Tuesday In Jackson

Hareton Salvanini – Nostalgia

K.O.G & The Zongo Brigade – Suro Nipa

Onipa – Onipa

Marcy Luarks – Inspiration

Mr Oizo – Positif

François de Roubaix – Générique

Lotte Kærså & Græsrødderne – Prøv og Gør Ligesom Jeg

Miko – Im Garten

Massimo Stella – C’e Una Donna Sola

William Onyeabor – Shame

Lijadu Sisters – Danger

Sam & Dave – Hold On, I’m Comin‘

Clothilde – Qualcosa che non va

Les Rita Mitsouko – Andy

The Waterboys – The Whole Of The Moon

Tommy Lobo – Honda

Evelinn Trouble – Fools

Kush K – Rest For The Wicked

Trio Heinz Herbert – Die Reise des Gerbikulus Starwatchers

Leoni Leoni – Herbst im Dschungel

Teddy Geiger, teddy<3 – Sharkbait

Sharon Jones & The Dap Kings – Signed, Sealed, Delivered I’m Yours

Besuch Modi*treff:

Viki Gabor – Forever And A Night

Zoe Wees – Control

Melendi & Carlos Vives – El Arrepentido

Mark Ronson, Miley Cyrus – Nothing Breaks Like a Heart (feat. Miley Cyrus)

Lea – 110 (Prolog)

Luca Hänni – She Got Me

SAINt JHN – Roses (Imanbek Remix)

The Commission – Riders On the Dangerous Storm

The Doors – Riders On The Storm

Nena – Irgendwie, irgendwo, irgendwann

The Script, will.i.am – Hall of Fame

Ende Besuch Modi*treff

CAPSLOCK SUPERSTAR – Anthropozän

Sampa The Great, Junglepussy – Time’s Up

30/70 – Impermanance (Close Counters Remix)

