Happy Radio is back!

Wir begannen im Januar…und plötzlich kam der Corona-Lockdown und wir mussten eine laaaange Pause machen. Jetzt aber ist es soweit: Die Ausgabe 2020 von Happy Radio Bern ist da – der Radio-Sendung von und mit Menschen mit Beeinträchtigung!

Viele Gäste durften wir im Studio empfangen.

Tristan Scherwey, Stürmer vom Berner Eishockeyclub SCB verrät euch, dass er mit seinen vielen Strafminuten eigentlich kein Buch füllen möchte. Das Bauchrednerinnen-Duo Brigä und Adonette erzählt, warum Adonette am liebsten einen Schoggibaum hätte. Anita und Manuel vom Sinfonischen Blasorchester Bern stellen live im Studio ihre Instrumente vor und die Band der Stiftung Aarhaus in Grosshöchstetten berichtet von ihrem Wunsch, mal auf der Waldbühne auf dem Gurten aufzutreten. Zudem erklärt Ramona von der Happy-Redaktion, was es mit dem Prader-Willi-Syndrom PWS auf sich hat und wie sie damit umgeht.

Weiter gibt es ein exklusiv von Happy Radio erzähltes und vertontes Märli von Marco Rima und die mysteriöse Geschichte eines Briefes, der wegen eines besoffenen Raben ins Wasser fiel.

Wir danken der Radioschule klipp+klang und der Volkshochschule Plus, dass wir den Kurs bei Radio RaBe durchführen konnten. Schön wars!

Hier könnt ihr die Sendung nachhören: