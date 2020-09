20:00/21:00 spielt Hardcore Punk Songs!!

Abbazappa die Musiksendung bringt am Dienstag 29 September 20:000/21:00 Hardcore Punk Songs. Normale Menschen hören keinen Hardcore, weil Hardcore ist was für die Jugend, schnell, laut, Wütend, und unberechenbar. Zitat: vom amerikanische Sänger/ Gitarrist Vic Bondi von der Chicago Hardcore Band Articls Of Faith