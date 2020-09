– ganze Sendung – Die Feministischen Performance- und Theatertage OH BODY! 2020 gehen momentan in der Stadt Bern über die Bühne. Das Schlachthaus Theater, der Frauenraum und das Kino in der Reitschule haben ein zehntägiges Programm rund um die Themen der Gleichberechtigung und der Selbstbestimmung von Menschen zusammengestellt. Wir haben uns drei Produktionen herausgepickt. https://rabe.ch/wp-content/uploads/2020/09/0-OH-BODY_Ganze-Sendung-1.mp3

It’s „Drag Queen Story Time“!

Die Performerin Brandy Butler und die Drag Queen Ennia Face lesen eine Kindergeschichte vor, über zwei männliche Hasen, die heiraten wollen. Es wird gesungen, getanzt und verkleidet. Kinder und Eltern werden dazu ermutigt, sich so zu zeigen, wie sie es am liebsten wollen. Der Anlass fand am 27.09. im Schlachthaustheater Bern statt und Susanne Grädel war mit dabei.

Du willst eine vielfältigere und farbigere Bibliothek? Tipps für queere Kinderbücher

Playblack – ein Stück über die bröckelnde Fassade der Popstars

Verkleiden, Performen, Verzaubern. Playback-Shows versprechen Entertainment und einen Hauch des Glanzes derer, die nachgeahmt werden. Das vermeintlich harmlose Format der Playback Show greift sich die Choreografin und Performerin Joana Tischkau in ihrem Stück Playblack auf. Über das Potenzial der Verkleidung und die komplexe Frage, wer wen oder was wie in der Musik- und Popkultur repräsentieren kann, hat sich Marta Krämer mit Joana Tischkau unterhalten. Playblack ist am 2.10. und am 3.10. jeweils um 20:30 Uhr im Schlachthaus Theater zu sehen.

„Ni d’Eve, ni d’Adam“- selbstbestimmt neben der Geschlechternorm

Der französische Dokumentarfilm, Ni d’Eve, ni d’Adam. Une histoire Intersexe. von Floriane Devigne portraitiert vier intergeschlechtliche Menschen. Ihr Leben lang hat die Medizin bestimmt, wie sie zu sein haben. Durch und in diesem Film kamen sie ihrer Selbstbestimmung näher, erzählt Audrey Aegeter, eine der Hauptpersonen des Films und Mitgründerin und Präsidentin vom Verein InterAction. Mischael Escher sprach mit ihr über Geschlecht, Tattoos und Menschenrechte. Der Film läuft am 3.10. im Kino in der Reitschule.

Apropos:

Buchtipp zum Sendungsthema von Anna Christen aus der Buchhandlung Klamauk: Queer Heroes, 53 LGBTQ-Held*innen von Sappho bis Freddie Mercury und Ellen DeGeneres