Pharoah Sanders zum 80. – DO 8. Oktober 2020

Crisscross…Jazz kreuz und verquer – mit Jürg Solothurnmann

„The Creator Has a Master Plan“ – Am 13.Oktober begeht der mystisch inspirierte Tenorsaxophonist und Multiinstrumentalist Pharoah Sanders seinen 80. Geburtstag. Sanders hat einen eigenen, sogleich erkennbare Sound – voluminös, hell und mit charakteristischer „schreiender“ Überblastechnik. Er erlangte internationale Bekanntheit, als er mitte der 1960er Jahre in Coltranes letzter Free-Jazz-Phase sein hymnisches Alter Ego wurde. Aber ohne Aufgabe seiner Identität vermag sich Sanders in ganz verschiedene Stile einzuklinken.