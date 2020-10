Julia Hännis Kiosktexte

Ein Kiosk ist ein Ort, der auf kleinem Raum viel Verschiedenartiges bietet. Genau das tut auch «Kiosktexte» von Julia Hänni. Die 32-Jährige ist als freischaffende Autorin, Performerin und Theaterregisseurin tätig; vor zwei Jahren stand sie als Hausautorin bei Konzert Theater Bern im Dienst, wobei ihr dort entworfenes Stück «Frau verschwindet» vom Kanton Bern ausgezeichnet wurde.

Julia Hänni schreibt aber nicht nur grosse Texte für die grosse Bühne, sondern eben auch kleine Texte. Einige davon hat sie nun in «Kiosktexte» versammelt. Enthalten sind unter anderem Sachtexte, Sprechtexte, Trauerschriften, konkrete Dichtung, Tattoosujets, Jubeloden und Festivalmotto in Hochdeutsch und Mundart. So unterschiedlich die Textsorten sind, so spürt man doch hinter allen eine Autorin, die mit wachem Geist Befindlichkeiten und Entwicklungen in unserer Gesellschaft kritisch beäugt und mit viel Humor und Wortwitz, Gespür für Sprache und Rhythmus in literarische Form bringt.

Am Samstag 10.10.20 ab 18 Uhr taufen Julia Hänni «Kiosktexte» und Brigitte Bättig «Merz Material» mit Support von Hartmut Abendschein «Asemic Walks» bei Edition Taberna Kritika, Monbijoustrasse 69, 3007 Bern.

Julia Hänni liest für RaBe:

«Bestseller»



«Hundertföifi (Texte für ein Haus)»«Lurch»«Suppe»