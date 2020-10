Wie geht es dir…?

…gut? …es muss? …oder du weisst es nicht so genau?

Wie sprichst du Gefühle an? Was kannst du tun wenn es jemandem in deinem Umfeld nicht gut geht?

Über diese Themen und noch vieles mehr, sprechen wir heute. Dies mit direkt Betroffenen und Personen aus Institutionen welche Hilfe anbieten können.

Heute ist der Start der Berner Aktionstage psychische Gesundheit. Und frei nach dem Motto „Heiteres Zimmer frei“ starten wir diese Tage heute in der Heitere Fahne in Wabern bei Bern.

Ein reichhaltiges Programm erwartet dich live vor Ort oder auf Radio RaBe.

Komm live vorbei ab 16 Uhr oder schalte spätestens um 18 Uhr Radio RaBe ein. Es lohnt sich!

Weitere Infos findest du unter:

www.psychische-gesundheit-bern.ch

www.wie-gehts-dir.ch

www.dieheiterefahne.ch