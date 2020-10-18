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Wunderbar - Raggabund
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Crisscross…Jazz kreuz und verquer

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Jürg Solothurnmann
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Crisscross

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Jazz + Neue Musik – DO 22. Oktober 2020

Crisscross 119 ..Jazz kreuz und verquer – mit Jürg Solothurnmann
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