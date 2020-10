Jazz + Neue Musik – DO 22. Oktober 2020

Crisscross 119 ..Jazz kreuz und verquer – mit Jürg Solothurnmann

Aktuelle CDs – Jazz & Neue Musik

LORI SIMS/ ANDREW RATHBUN/ JEREMY SISKIND: IMPRESSIONS OF DEBUSSY (Centaur) – TROPOS: Axioms // 75 AB (Biophilia) – STEFAN SCHULZE: SYSTEM TRIBE (Why Play Jazz) – KIMMIG-STUDER-ZIMMERLIN AND GEORGE LEWIS (ezz-thetics/ HatHut) – SONAR/ DAVID TORN: VORTEX (Rare Noise) – STEPHAN THELEN/ KRONOS: WORLD DIALOGUE (Rare Noise) – POLWECHSEL & KLAUS LANG (ezz-thetics/ HatHut) – FRANK PAUL SCHUBERT7 UWE OBERG/ PAUL ROGERS/ MARK SANDNERS: OPEN ENDS (Trouble in the East)