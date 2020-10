Torfehaye Javidan war anlässlich von Shajarians Tod. Er war ein iranischer Sänger traditioneller persischer Musik und Komponist. Er galt als einer der bedeutendsten Sänger der persischen klassischen Musik im ausgehenden 20. und beginnenden 21. Jahrhundert. geboren am 23. September 1940 in Maschhad; gestorben am 8. Oktober 2020 in Teheran.

Auch hatten wir einen Speziellen Teil, eine Geschichte von Maya tavena mit dem Titel, Schicksal von Faten. Maya ist die Redakteurin von online Webseite Lucify.