Sprache, Dialekte, Wortspiele. In der heutigen Sendung begleiten Dich Fiore und Flo in Züritüütsch und Bärndütsch in die Welt der Mundart. Grad so wi ne d Schnurre gwachse isch. Sie spielen ausschliesslich Mundart Songs und geben Dir einen Crashkurs in den Dialekten unseres Botzteams: Baseltiitsch, Lozärner Dialekt, Züritüütsch, Seislertütsch, Glarnertütsch, Grindelwaldner Dialekt und Bärndütsch.

Paul bringt einen Beitrag über die Basler Band „d‘ Schmiir“, die Songs von „the Police“ auf Baseltiitsch covern. Da wird zum Beispiel „Walking in the moon“ zu „Ferien in Sedrun“.

In der Rubrik äuä, dem Pseudowissen von Flo und Marco, sprechen sie über die Schweizer Landessprachen. Wieso ist denn Rhätoromanisch überhaupt eine Landessprache?

Und als Highlight gibts heute nach langer Zeit endlich wieder mal ein Live-Set bei Botz 3000! Der Thuner Rapper Pegu 17 präsentiert Mund-Art und fette Beats vom Feinsten und beantwortet im Interview die Fragen von Marco.

Auso, d Löffle spitze isch agseit!