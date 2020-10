Playlist & RaBe Live Session mit ANNIE Taylor

176 Sendung 27.10.2020

Live Session mit Gini Jungi von der Surf/Grunge Band Annie Taylor

gespielte Lieder

01 Gem & The Deadheads – Long way Down 2015

02 Annie Taylor – Teach Me Rock’n Roll 2018

03 Annie Taylor – Where The Grass Is Greener 2020

04 Annie Taylor – 17 Days 2020

05 Admiral James T. – I’m a Gonna Be Ready 2020

06 Annie Taylor – A Thousand Times 2020

07 Annie Taylor – Drive 2020

08 Annie Taylor – Lucy 2020

09 Wolf Alice – Moaning Lisa Smile 2020

10 Annie Taylor – Made Up My Mind 2020

11 Annie Taylor – She Loves You No More 2020

12 Los Bitchos – Pista (Great Start) 2019