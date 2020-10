The Hottest Morning Show In Town

Playlist vom 28.10.20

Sal Nistico – Anthropology

Emily Remler – Strollin‘ (with Hank Jones & Bob Maize)

Les McCann – Burnin‘ Coal

Azymuth, Ali Shaheed Muhamma & Adrian Younge – A Redor Do Samba

Lonnie Liston Smith & The Cosmic Echoes – In Search Of Truth

Flamingo Orchestra – Te-Ruk

Walt Bolen – Breaking Out

Georgette – Kiriê

Os Originais Do Samba – Falador Passa Mal

Dwight Druik – Georgy Porgy

O.R.E.A. – Désintégration

Faze Liquide – L’Uomo Della Sabbia

Recloose – Can It Be (feat. Justin Chapman & Genevieve Marentette)

Régis – Fin Du Monde

Yo La Tengo – Autumn Sweater

Louis Jucker – Shy of Fire

Emilie Zoé – Sailor

Delia Meshlir – Almost Spring

Pellegrino & Zodyaco – Caucciù (Migliera Version)

Slauson Malone – Smile #4

Caleb Giles – Cherymoia

Nick Hakim – QADIR

Joe Folk, Naiare – Whitesheet

Benny Sings – Rolled Up (feat. Mac Demarco)

Nando De Luca – Kamasultra

Donald Byrd – Witch Hunt

Robert Glasper Experiment – Black Radio (feat. Yasiin Bey)

Gorillaz – Opium (feat. EARTHGANG)

Zopp – The Noble Shirker

Omni Selassi – Chashew Carry

Mustafa Ökzent – Dolana Ay Dolana

Gökçen Kaynatan – Clearway

Ennio Morricone – Svolta Definitiva