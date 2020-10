Corona auf Gebärdensprache

In der heutigen Sendung möchten wir vom Radio eine Brücke schlagen in die Gebärdensprache. Zurzeit ist Kreativität in der Kommunikation mehr gefragt denn je und wir sind alle gezwungen über unsere Comfort-Zone herauszutreten, um den Zusammenhalt nicht zu verlieren.

In der heutigen Sendung begleiten dich Max und Paul mit ausgesuchter Musik durch den Donnerstag-Nachmittag.

Musikredaktion gemacht haben unsere Botzkollegen Marco und Maja.

Kira berichtet in ihrem Beitrag, über Robi, die selber als Hörende von Gehörlosen Eltern aufgezogen wurde. Robi erzählt wie es ist mit zwei verschiedenen Kulturen aufzuwachsen. In der Schweiz sind wir was der Einsatz von Körpersprache geht oft etwas verhalten. Ein Appell für mehr Experimentierfreudigkeit mit Mimik und Gestik.

Im Interview heute zu Gast: Rahel Lindegger, Beraterin und Sozialarbeiterin von der Beratung Gehörlose und Schwerhörige Bern. Mehr zum Thema Gebärdensprache und Gehörlosigkeit in Zeiten von Corona im Interview.

Mehr Infos zur Gebärdensprache: https://signsuisse.sgb-fss.ch/de/

Hier gehts zur ganzen Sendung vom 29.10.2020: