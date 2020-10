StattRadio November

In dieser Ausgabe:

Der Sommer ist vorbei, Weihnachten steht vor der Tür – immer dabei ist dieses verflixte Virus. In seinem Schlepptau hat es Unsicherheit, Angst und ein vergiftetes Klima. Nicht einmal die üblichen politischen Rechts-Links-Grabenkämpfe vermochten bisher die Gesellschaft in diesem Ausmass zu spalten. Tiefe Furchen ziehen sich durch Familien, Freundschaften und Arbeitswelten.

Materielle Weihnachtswünsche habe ich schon lange nicht mehr. Umso eindringlicher ersehne ich mir in der düsteren Jahreszeit viel Liebe, Vernunft und Toleranz im Umgang miteinander, mit Meinungen, aber auch mit dem Virus – und so wenige Opfer wie möglich auf allen Seiten. Dass alle Gräben wieder zugeschüttet werden, wenn dereinst der Spuk vorbei sein wird. Auf dass das Fest der Liebe seinem Namen gerecht wird und das aktuell herrschende, äusserst labile Ungleichgewicht wieder zu Stabilität zurückfindet.

Dass in der Stadt Bern demnächst gewählt wird, sollte dabei nicht an den Rand rücken. Grüne Weihnachten sind zu erwarten. Weshalb also sollte diese Farbe nicht auch im politischen und gesellschaftlichen Tagesgeschäft wieder ins Zentrum rücken?

Mario Corpataux

Aktuell

Leporello on Air – DIE Sendung über Kinder- und Jugendliteratur



In welche Phantasiewelten entführen uns Bücher? Warum ist Autor*in ein Traumjob? Und wie können sich Übersetzer*innen selber in ihre Bücher reinmogeln?

Die Kinder- und Jugendredaktion von „Leporello on Air“ ist diesen und anderen Fragen auf der Spur. Die Kids sind zwischen 9 und 19 Jahren alt und teilen eine grosse Leidenschaft für Literatur.



Diese Nachwuchs-Crew des Online-Magazins Leporello.ch hat sich mittlerweile ein enormes Wissen angeeignet: Sie lernte nicht nur sehr viel Literatur kennen, sondern auch das Handwerk des journalistischen Schreibens über Bücher. In einer Kooperation mit RaBe gingen die jungen Leute einen Schritt weiter – sie lernten das Schreiben fürs Hören, bekamen einen Crash-Kurs in Radiotechnik und interviewten Autor*innen, Übersetzer*innen und sonstige Literatur-Expert*innen.

Das Radioprojekt wird dank der Unterstützung seitens der Stadt Bern, der Burgergemeinde Bern und der Stiftung für Radio und Kultur Schweiz (SRKS) zum zweiten Mal durchgeführt und Ziel ist, dass es auch in Zukunft ein Fixstern im RaBe- und Leporello-Universum bleibt. Denn Radio machen bedeutet für Kinder und Jugendliche auch die Förderung von Sozial- und Kommunikationskompetenzen: Die Sendungsmachenden setzen sich mit ihren Bedürfnissen auseinander und erfahren, wie sie ihre Ideen und Wünsche umsetzen können. Sie üben sich in Teamarbeit und Gesprächsführung; durch das Arbeiten in der Gruppe wird gegenseitige Toleranz gelebt und konstruktive Kritik gefördert. Die eigenen Stärken und die der anderen werden erkannt und eingesetzt ­– eine Sendung gelingt nur durch gemeinsame Mitarbeit und die Sendungsmachenden müssen im Moment der Live-Sendung 100%ig präsent sein ­– trotz Aufregung, Lampenfieber und Nervosität!

Leporello on Air am 22. November von 12-13 Uhr!

Magdalena Nadolska & Sabrina Michel

Hörmal

Radio Punk

Momente von vergangenen Nächten in schummrigen Punk Kellern hängen derzeit nur als Erinnerungsfetzen in der Membrane fest. Wann das Gewusel, die Live Energie und die verzerrten Gitarren wieder ihren Weg zurück in die Normalität finden, ist unklar. Was bleibt? Tonträger. Und RaBe. Zum Glück.

Radio Punk ist eine Hommage an die Subkultur und die Underdogs. Eine Liebeserklärung ans Geschrummel und die Community. Komprimiert und portionsweise verpackt in zwei Stunden Radio Live Sendung.

Präsentiert werden handverlesene Perlen aus dem gesamten Punk Spektrum von 77s Punk über Pop-Punk bis hin zu dramatischen Post-Punk Hymnen. Genre Klassiker finden bei Radio Punk ebenso ein Zuhause wie Neuerscheinungen und unbekannte Trouvaillen aus der Punk Kultur. Ausreisser von Indie bis Alternative werden ebenfalls hin und wieder über den Äther surren weil ja – nicht einmal seinen eigenen Normen entsprechen ist „punk as fuck“.

Sarah Christener

Aufgehorcht

Leporello on Air

Die Kinder- und Jugendredaktion von „Leporello on Air“ geht am 22. November zum zweiten Mal auf Sendung. Die Kids sind zwischen 9 und 19 Jahren alt und teilen eine grosse Leidenschaft für Literatur. Mehr zur Sendung findet ihr unter AKTUELL.

Leporello on Air, Sonntag 22. November, 12-13 Uhr

Berner Gemeindewahlen

Am 29. November wählt Bern neue Stadträte/-innen, die fünf Mitglieder des Gemeinderats sowie den Stadtpräsident oder die Stadtpräsidentin. Das RaBe-Info ist vor Ort und sendet ab 15:00 Uhr live aus dem Rathaus. Mehr zu den Berner Gemeindewahlen gibt’s unter NEWS.

Gemeindewahlen Bern, Sonntag 29. November, 15-23 Uhr

Neu

Radio Punk

Ab dem 5. Oktober wird’s „punkig“ an den Montagnachmittagen. Der Name der Sendung verrät schon einiges. Bei „Radio Punk“ erwartet euch viel Stromgitarren-Musik – in erster Linie Punk, aber nicht ausschliesslich. Gemacht wird die neue Sendung von Sarah Christener. Einige von euch kennen sie vielleicht noch vom Dienstagmorgen. Wir freuen uns, dass Sarah wieder mit an Bord ist!

Radio Punk, Montag 16-18 Uhr, alle 2 Wochen

Berner Gemeindewahlen

Am 29. November 2020 finden in Bern die Stadtrats- und Gemeinderatswahlen statt. Neu gewählt werden 80 Stadträte/-innen, die fünf Mitglieder des Gemeinderats sowie der Stadtpräsident oder die Stadtpräsidentin. Ein Ereignis, das wir uns natürlich nicht entgehen lassen wollen! RaBe berichtet deshalb am Wahlsonntag live aus dem Medienzentrum im Rathaus. Dort führt das RaBe-Wahlteam Interviews mit frisch gewählten Gemeinderäte/-innen, kommentiert unerwartete Sensationen und spielt dazwischen immer wieder gute Musik!

Die neusten Resultate, Ergebnisse und Analysen präsentieren wir euch selbstverständlich nicht nur im Livestream, sondern auch im Liveticker auf unserer Website rabe.ch.

Zeitraum der Liveübertragung: Sonntag, 29. November 2020, 15:00 bis 23:00 Uhr

Salim Staubli

Anders

Bölz no eis

Die „Bölz no eis“ Redaktion hat vor kurzem Zuwachs bekommen. Deshalb gibt es „Bölz no eis“ ab diesem Monat wieder jeden Samstag. Wir freuen uns auf die doppelte Dosis Synthwave und noch mehr spannende Gäste!

Bölz no eis, Samstag 16-18 Uhr

Corona Information

Aufgrund der aktuellen Corona Situation ist es möglich, dass es wieder vermehrt zu kurzfristigen Änderungen im Programm kommt. Das aktuelle Programm findet ihr aber jederzeit auf rabe.ch.

Grundkurs Radiojournalismus

Sa, 7. November 10-17:30 Uhr und Wochenende 14./15. November 10-17 Uhr

Leitung: Jazmin Vazquez

Kursort: Bern

Anmeldung: www.klippklang.ch

Das ganze StattRadio als pdf oder das aktuelle Programm anschauen