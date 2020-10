Beats: Funky Notes und Meister Lampe waren zu Gast

Letzten Freitag waren Funky Notes und Meister Lampe zu Gast, um ihre neusten Releases zu präsentieren, und diese gleich auch in einem improvisierten Set mit zwei Sp404 (Sampler) live im Rabe zu spielen.

Die beiden Basler- Beat-Produzenten – eigentlich müsste ich Musiker schreiben- haben es geschafft mit ihrer Musik aus den tiefen der uns bekannten Hip- Hop-Kellern heraufzusteigen in die Welt der Streaming-Playlists. Trotz der vielen Plays und mehr monatlichen Hörer*innen als die meisten anderen CH-Künstler*innen sich vorstellen können, sind die beiden stets ihrer Linie und ihrem Tun wie anno dazumal treu geblieben.

Warum Funky Notes in dieser schwierigen Zeit nun voll auf Karte Musik setzt, was für gemeinsame Projekte mit Meister Lampe in Zukunft geplant sind und das improvisierte Set könnt ihr nachhören.

Gespielte Musik