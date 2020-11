Crisscross 120 ..Jazz kreuz und verquer – mit Jürg Solothurnmann

Aktualitäten Intakt Records

CHRISTOPH IRNIGER TRIO WITH LOREN STILLMAN & NILS WOGRAM: OPEN City (rec. 2020) – SYLVIE COURVOISIER TRIO: FREE HOOPS (2019) – ELLERY ESKELIN/ CHRISTIAN WEBER/ MICHAEL GRIENER: THE PEARLS (2018) – OM: IT‘S ABOUT TIME (2020) – CHARLOTTE GREVE/ CHRIS TORDINI/ VINNIE SPERRAZZA: THE INVISIBLE CHOIR (2019) – DAVE GISLER TRIO & JAIMIE BRANCH: ZURICH CONCERT (2019 – JIM BLACK TRIO: RECKON (2019)