The Hottest Morning Show In Town

Playlist vom 04.11.20

Felbm – Colorists

Hillside – Hidden Port

Max Berlin – Elle Et Moi

Alex Puddu – Discotheque

GUTS – Good Morning

Snacks – Nobody Else

Glen Porter – Spunshine

Simón Díaz – Tonada del Cabestrero

Vis-à-Vis – Obi Agye Me Dofo

Mor Thiam – Africa

Sunday Service Choir – Count The Blessings

Papa Kéké – Benga Yé (feat. La Rfife Equipe)

TSHEGUE – M’Benga Bila

Loco Dice – Get Comfy (Underground Sound Suicide) (feat. Giggs)

Zebra Katz – ISH (Code Walk Remix)

Oaagaada – A Swimming Trip

EARTHGANG – Up

Billie Eilish – Bellyache

Angus & Julia Stone – Grizzly Bear

DOPE LEMON – Streets Of Your Town

Cass McCombs – Don’t (Just) Vote (feat. Angel Olsen, Bob Weir, and Noam Chomsky)

Sleaford Mods – Tarantula Deadly Cargo

The Cure – A Forest

Noir Boy George – Oh Mon Amour

Mängelexemplar – Prinz und Prinzessin

Dopplereffekt – Cellular Phone

Warmduscher – Midnight Dipper

Crack Cloud – Ouster Stew

Anadol – Görünmez Hava

Aminé – REDMERCEDES

Tierra Whack – Dora

Trash Mantra – Humour Noir

Jolly & Yorho – Трэп патриот (feat. l$m)

Blood Orange – Charcoal Baby

Stereo Inc. – Why Did You Do It (feat. Stretch) (Enthymion Remix)

Bibi Tanga & The Selenites – Dunya

Kondi Band – Thank You Mama

Floating Points – Wires

https://www.youtube.com/playlist?list=PL5UNIW9Z8a5VSrzZStSxa22MRxkRm4XG7