Krankheit ist normalerweise keine erfreuliche Angelegenheit und auch nichts, womit man sich gerne in seiner Freizeit beschäftigt. Nichtsdestotrotz tauchen Leiden, Störungen und Verletzungen häufig bei einem Zeitvertrieb auf, dem rund 40% der Bevölkerung regelmässig frönen: in digitalen Spielen.

Nun haben Arno Görgen und Stefan Heinrich Simond die Anthologie «Krankheit in Digitalen Spielen» herausgegeben, eine Sammlung interdisziplinärer Betrachtungen, die sich alle mit irgendeinem Aspekt von Krankheit in der Welt von Games beschäftigen. Was an der rund 500 Seiten schweren Sammlung besticht, ist die Vielfalt der Forschungsgegenstände und Lesarten. So lassen sich etwa Texte finden, welche die oftmals stigmatisierende Repräsentation psychischer Krankheiten in der digitalen Spielwelt ausleuchten. Andere Betrachtungen diskutieren Indie-Games, welche Empathie und Verständnis für psychische Störungen wie Psychose oder Depression zu steigern versuchen, indem sie diese im Spielprozess erfahrbar machen. Wieder andere Texte beleuchten die Frage, welche gesellschaftliche Vorstellung von Gesundheit einem Game wie Wii Fit zu Grunde liegt, oder diskutieren aus feministischer Perspektive stereotype Zuschreibungen in Resident Evil 7 oder wie das Ego-Shooter-Game Re-Mission jungen Krebserkrankten helfen kann, die Vorgänge im eigen Körper während einer Chemotherapie zu verstehen.

Die Wechselwirkung zwischen digitaler und realer Welt ist nicht zu unterschätzen, womit keinesfalls die krude Annahme gestützt werden soll, dass, wer Ego-Shooter-Games spielt, automatisch auch in der Realität zum Killer oder zur Killerin wird. Vielmehr lassen sich aus Repräsentationen in Spielwelten Rückschlüsse auf grundsätzliche Vorstellungen und Mechanismen in unserer Gesellschaft ziehen. Im konkreten Fall: auf unsere Vorstellung von Krankheit und Gesundheit. Entsprechend dürften viele der Aufsätze in «Krankheit in Digitalen Spielen» auch für ein Publikum von Interesse sein, das sich vielleicht nicht explizit für Games, aber doch für die gegenseitige Beeinflussung von Popkultur und Realität interessiert.

Die beiden Herausgeber Arno Görgen (Kulturhistoriker am Institut of Design Research HKB) und Stefan Heinrich Simond (Wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Medienwissenschaft Marburg) im Interview mit RaBe:



Sämtliche Texte der Anthologie «Krankheit in Digitalen Spielen» gibst hier zum Lesen oder Downloaden