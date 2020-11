Pewe & Don mit neuem Album Ruumzyt

Letzten Freitag waren Pewe & Don mit ihrem neuen Album Ruumzyt zu Gast bei uns in der Sendung. Wir haben nicht nur über das Neue Album und zukünftige Projekte gesprochen, sondern Pewe und Don gaben auch noch ein kurzes Live-Set neuer und alter Tracks.

Pewe & Don sind seit Jahren mit ihrem Freestyle-Rap-Kollektiv Ruumstylez in der ganzen Schweiz unterwegs und leben die hohe Kunst des Freistius jeden Tag. Warum es nur wenige Rapper*innen in der Schweiz gibt, welche diese Form von Rap so grandios beherrschen und zelebrieren, was für die beiden Ruumzyt genau bedeutet und was für neue Gemeinsame- und Soloprojekte in der Pipeline stehen, könnt ihr gerne nachhören.

Gespielte Musik