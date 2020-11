Let’s bake our BOTZ-Cake

Yummie, heute ist internationaler Tag des Kuchens! Ein Feiertag, der sich auch das BOTZ-Team nicht entgehen lässt.

Hast du Lust auf unseren selbstgemachten BOTZ-Kuchen? Die kunterbunten Zutaten wurden sorgfältig von unserem Gourmet-Redaktionsteam auserlesen und versprechen ein genussvolles Hörerlebnis! Unsere Backmeister Flo und Marco haben sich für heute Nachmittag bereits die Backschürze angezogen und sind ready to bake the cake.

Der Kuchen präsentiert sich mit viel abwechslungsreicher Musik, die den Corona-Blues vergessen lässt. Für die nötige Süsse sorgt das Interview mit Musiklehrer und Hobbymusiker Chianti Phongsanith. Im Gespräch erzählt er, wie es ist, in Corona-Zeiten Musik zu unterrichten und wie er seine drei Bands unter einen Hut bringt. Unsere letzte Zutat, der Beitrag über die globale Bewegung «Movember» verpasst dem Kuchen eine kräftige, leicht würzige Note. BOTZ-Frau Maya erklärt, wieso sich plötzlich so viele Männer die Schnäuze wachsen lassen und wie es zu dieser Bewegung kam.

Unseren Botz-Cake lässt sich heute Nachmittag von 15.00 – 17.00 Uhr geniessen. Also: Tune in and spend your Teatime with BOTZ 3000!