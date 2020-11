Gemeindewahlen Bern & Volksabstimmungen vom 29. November 2020

News, Analysen und Interviews zu den Gemeinde- und Stadtratswahlen in der Stadt Bern und zu den Abstimmungen (Konzernverantwortungsinitiative, Kriegsgeschäfte-Initiative, Budget Stadt Bern etc.). RaBe berichtet zwischen 15:00 und 23:00 live aus dem Berner Rathaus.

18:32Nun sind die Resultate der Präsidiumswahl bekannt: Stapi Alec von Graffenried kommt auf 34’930 Stimmen, Herausforderer Stefan Theiler, der heute bereits von der Polizei abgeführt werden musste, auf 2’413 Stimmen.

Jetzt muss Alec von Graffenried noch als Gemeinderat bestätigt werden, damit er sein Amt behalten kann:

18:12Alec von Graffenried vs. Stefan Theiler: Das Resultat der Stadtpräsidiumswahl wird um ca. 18:30 bekanntgegeben.18:00Linksrutsch in verschiedensten Gemeinden im Kanton Bern. In Münchenbuchsee, Zollikofen, Worb und Mühleberg konnten Mitteparteien, sowie SP und Grüne Erfolge verzeichnen auf Kosten von FDP und SVP16:30Erste Resultate der Gemeinderatswahlen werden voraussichtlich erst zwischen 20:00 und 22:00 bekanntgegeben. Grund dafür ist das verzögerte Auswertungsverfahren bedingt durch die erschwerte Corona-Situation.16:00Die Stimmberechtigten in der Stadt Bern haben sowohl die städtischen als auch die nationalen Vorlagen angenommen!

Budget 2021: 73% Ja / 27% Nein

Sanierung Markus-Schule: 88.8% Ja / 11.2% Nein

Gesamtsanierung Volksschule und Turnhallen Matte: 91% Ja / 9% Nein

Krieggeschäfteinitiative: 69% Ja / 31% Nein

Konzernverantwortungsinitiative: 74.6% Ja / 25.3% Nein

15:15Konzernverantwortungsinitiative und Kriegsgeschäfte-Initiative scheitern am fehlenden Ständemehr. Die Angst-Propaganda der Konzerne, Wirtschaftsverbände und dem Bundesrat hat gewirkt. Ein Röschtigraben ist bereits erkennbar: die Romandie sagt JA, die Deutschschweiz NEIN.

Bereits ausgestrahlte Interviews mit Stadtrats– und Gemeinderatskandidierenden.

Die Prognosen von Wahlberichterstatter Roger Spindler und Michael Spahr: