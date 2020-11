Bern hat gewählt

In der heutigen Info-Sendung blicken wir zurück auf das vergangene Wahl- und Abstimmungswochenende und fragen, wie es nach der Niederlage der Konzernverantwortungsinitiative weitergehen soll. Den Podcast zu Sendung gibst hier (ab Mittag):

RGM triumphiert – Bürgerliche fahren historische Niederlage ein

Trotz gemeinsamer Listenverbindung verpassen SVP und FDP den Wiedereinzug in die Stadtregierung überraschend klar. Entgegen den allgemeinen Prognosen und Erwartungen konnte das Wahlbündnis von Rot-Grün-Mitte (RGM) seine vier Sitze im Berner Gemeinderat erfolgreich verteidigen und seinen Wähleranteil sogar um fast zwei Prozent auf insgesamt 63.7 Prozent ausbauen. Trotz Finanzkrise und Unstimmigkeiten rund ums Budget 2021 waren die Berner Stimmbürger*innen offenbar gewillt, der Rot-Grünen Regierung erneut ihr Vertrauen auszusprechen.

Einen weiteren Grund für die erfolgreiche Sitzverteidigung sieht Politologe und Statistikexperte Werner Seitz im soliden Aufbau von Newcomerin Marieke Kruit (SP), die auf die zurücktretende Ursula Wyss folgt. Werner Seitz gilt als Erfinder des RGM-Bündnis, welches mittlerweile seit fast 30 Jahren existiert und ist seit Jahren fester Bestandteil des RaBe-Wahlberichterstattungsteams. In der abschliessenden Wahlanalyse stand er Roger Spindler und Michael Spahr am Sonntagabend Red und Antwort.



KOVI scheitert am Ständemehr – wie weiter?

50,6 Prozent der Schweizer Stimmbevölkerung wollen, dass Schweizer Konzerne stärker in die Pflicht genommen werden. Die Mehrheit also. Und doch ist die Konzernverantwortungsinitiative gescheitert. Zu viele Kantone sagten Nein – die Initiative scheiterte am Ständemehr.

Über das Abstimmungsresultat, die Ursachen und was nun folgt – darüber sprach Wilma Rall mit Andreas Missbach, Bereichsleiter Rohstoff und Finanzen bei der Nichtregierungsorganisation Public Eye und Mitglied des Komitees der Konzernverantwortungsinitiative.