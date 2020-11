Nacktsein als Lebensphilosophie

In einem Naturschutzgebiet in Thielle steht ein Campingplatz, auf dem ein natürlicher Lebensstil gelebt wird: Der Reform-Naturismus. Zu diesem Lebensstil gehört neben vegetarischem Essen und dem Verzicht auf Tabak und Alkohol auch das Nacktsein. Martin Beck ist Präsident von ONS, der «Organisation der Naturisten in der Schweiz», zu der der Campingplatz «Die neue Zeit» in Thielle gehört. Er erzählt unserer Redaktorin Susanne Grädel, wie das Leben auf dem Naturisten-Gelände aussieht und welche Rolle dabei das Nacktsein spielt.