Heute im RaBe-Info: Ein neuer Begegnungsraum auf dem Berner Gaswerkareal soll Abhilfe schaffen gegen teure Mieten. Und: Bolivien hat mit einem gigantischen Müllproblem zu kämpfen.

Vakuum: Bewegungsraum an der Aare

Tanz, Theater, Kunst und Begegnung: All das soll möglich sein im neuen Bewegungsraum mit dem Namen Vakuum.

Unweit des Gaskessels, in der «Utopiestadt» Anstadt, die über einen Zwischennutzungsvertrag verfügt, soll das selbstverwaltete Projekt vollendet werden. Der Bau ist bereits in vollem Gange, das bunte Kollektiv verwendet dabei grösstenteils Materialen aus zweiter Hand. Um unter anderem aber auch einen Tanzboden und Isolation einbauen zu können, braucht «Vakuum» noch einen kleinen Finanzierungsschub. Ein Crowdfunding soll die letzten paar Franken einbringen, wie Cordelia und Andrea im Interview mit RaBe berichten.



Bolivien: Zunehmende Konflikte um Müll

Bolivien ist urban. Von seinen 11,3 Millionen Einwohnern leben 70% in grossen, mittleren oder kleinen Städten. In diesen Gebieten, vor allem in den Mittel- und Kleinstädten, bieten die Dienstleistungen im Bereich der Entsorgung fester Abfälle nur eine geringe Abdeckung, Qualität und Zuverlässigkeit. Da es kein adäquates Managementsystem gibt, kontaminieren die Verwertung der festen Abfälle, ihre Behandlung und Endlagerung den Boden und die Gewässer, was zu Problemen im Bereich der öffentlichen Gesundheit führt.

Fast die Hälfte des im Land produzierten festen Abfalls landet in Mülldeponien, die sich fast ausschliesslich in Ballungsgebieten befinden. Etwa 90% der Endlagerstätten sind Freilanddeponien ohne technische oder betriebliche Verschmutzungskontrolle. Mehr als die Hälfte davon befindet sich in der Nähe von Gewässern. Der Sammeldienst ist schwach, und die Wiederverwendung ist geringfügig – weniger als 5% der 50% der verwertbaren Abfälle werden wiederverwertet.

Und so wird der Müll zu einer zunehmenden Belastung im südamerikanischen Land. In diesem Jahr kam es gleich an mehreren Deponien zu Blockaden von Anwohner*innen, die sich gegen die zunehmende Vermüllung wehren, wie Thomas Guthmann vom lateinamerikanischen Nachrichtenpool berichtet.