Etappensieg Gleichgeschlechtliche Ehe

Der Ständerat hat sich gestern für gleichgeschlechtliche ehen ausgeschropchen. Ein Etappensieg, doch rechtliche Gleichstellung ist damit noch nicht erreicht – meint Anna Rosenwasser von der Lesbenorganisation Schweiz. Zudem berichten wir über die Mitschuld der Schweizer Finanzinstitute an der Klimakrise. Last but not least: In Bern formiert sich in der Kulturszene Widerstand gegen die verordneten Coronamassnahmen.

Den Podcast gibt es hier:

Ehe für alle: Gemischte Gefühle bei LGBTIQ+-Ortanisationen

Nun ist es definitiv. Nach dem Nationalratsentscheid im Herbst, hat gestern auch der Ständerat entschieden, dass die Ehe für alle auf Gesetzesebene eingeführt werden kann. Die entsprechende Vorlage, welche bereits vor sieben Jahren angestossen wurde, hat er mit 22 zu 15 Stimmen angenommen.

Ein historischer Entscheid, – aber auch einer, der noch lange für Diskussionen sorgen könnte. Denn in einigen Punkten gibt es deutliche Differenzen zu den Formulierungen des Nationalrats.

Wie also ist der gestrige Entscheid in der LGBTIQ+-Community aufgefasst worden?

Salim Staubli hat nachgefragt bei Anna Rosenwasser von der Lesbenorganisation Schweiz.

Spiel mit dem Feuer: Der Schweizer Finanzplatz trägt Verantwortung für die Klimakrise

Was macht deine Bank mit deinem Geld? Wahrscheinlich finanziert sie damit die Kohle- und Erdölindustrie, und heizt so die Klimakrise weiter an. Zu diesem Schluss kam eine Studie im Auftrag des Bundesamt

Das Problem an dieser Studie ist aber, dass die einzelnen Finanzinstitute anonym bleiben. Welche Bank oder welche Versicherung wie viel in die fossile Wirtschaft investiert, bleibt unklar. Abhilfe schafft das Finanzplatz Rating vom Klimastreik Schweiz, die gestern präsentiert wurde. Rund 80 Finanzinstitute wurden zu ihrem Nachhaltigkeitskonzept befragt.

Stellung bezogen haben nicht mal die Hälfte der angefragten Institute – laut Stephan Kägi vom Klimastreik Schweiz sei dies bezeichnend dafür, dass die Finanzinstitute ihre Verantwortung nicht ernst nehmen.

Trotzdem sprechen die Ergebnisse für sich: Nur für acht der 34 Institute, die den Fragebogen ausgefüllt haben, hat Klimaneutralität bis 2030 Priorität. Sie bestehen somit die Nachhaltigkeitsprüfung.

Ganze 26 Institute bestehen die Nachhaltigkeitsprüfung hingegen nicht, da sie sich nicht für raschen Ausstieg aus der fossilen Wirtschaft einsetzen. So der Versicherungskonzern Swiss Life. «Swiss Life weist aktuell keine konkreten Ziele und Massnahmen auf und hat uns auch nicht gezeigt, dass sie dies in absehbarer Zeit vorhat. Da ist es wirklich wichtig, dass auch Privatpersonen den Druck erhöhen!», sagt Stephanie Wyss vom Klimastreik Schweiz.

Dass es auch ganz anders geht, zeigen fünf Finanzinstitute, die vom Klimastreik Bestnoten erhielten. Mit gutem Beispiel voran schreitet die Alternative Bank Schweiz.

Auch die Berner Kantonalbank sei eigentlich sehr transparent und fortschrittlich und habe sich ambitionierte Klimaziele gesetzt. Jedoch habe sie den Frageboge n nicht ausgefüllt, deswegen kriegen sie das negative Rating von 1.5. Dies bedauert Stephanie Wyss. Jedoch zeige das proaktive Handeln der BEKB, dass auch Kantonalbanken ambitionierte Klimaziele verfolgen können.

Gute Beispiele, aber vor allem viel Kritik im Finanzplatz Rating vom Klimastreik Schweiz. Die Klimastreikbewegung fordert nun dringende Massnahmen von der Politik und den Finanzinstituten.

Das Schweigen der Kultur?

Seit dem 24. Oktober sind im Kanton Bern alle Kinos, Museen und Theater geschlossen. Dies obwohl viele der betroffenen Kulturinstitutionen nachweislich über hervorragende Schutzkonzepte verfügen.

Dennoch hat sich der Berner Regierungsrat letztendlich dazu entschlossen, die Kultur erneut zum Schweigen zu bringen. Vermutlich auch deshalb, weil sich der finanzielle Schaden in dieser Branche noch am ehesten verkraften lässt.

Für Wirtschaftsbetriebe hingegen gelten offenbar andere Massstäbe. Geht es um Black-Friday-Verkäufe, Glühweinstände oder Fondue-Zelte, zeigt sich der Regierungsrat gerne von seiner toleranten Seite. Dabei sind die Schutzkonzepte in der Verkaufsbranche keinesfalls besser durchdacht als in der Kulturbranche.

Gegen diese Ungleichbehandlung haben am Montag-Abend in Bern über tausend Menschen mit einer Lichterkette entlang der Aare protestiert.