Der Krieg ist drinnen – Alejandro Guyot – Tangokünstler

El álbum está signado por una atmósfera poética confesional que se envuelve en los bordoneos de guitarras eléctricas y criollas de „milongas eléctricas“ como una referencia ineludible a un Zitarrosa enchufado a 220v. y por momentos se acerca a sonoridades que evocan a las Ramilongas de Vitor Ramil, o a discos de cantautores como Scott Walker, Nick Cave, Tom Waits y Leonard Cohen, mixturadas con la influencia gravitacional de trovadores autóctonos como Atahualpa Yupanqui y el Tata Cedrón. En definitiva una suerte de reflexión personal acerca de las posibilidades de la canción popular argentina tamizada por la personalidad vocal y compositiva de Guyot.

En el disco toca un verdadero dream team que reúne musicxs de distintas vertientes de la música popular argentina como Sofía Viola, Julieta Laso, Juan Pablo Fernández (ex Pequeña Orquesta Reincidentes, actual Acorazado Potemkin), Federico Ghazarossian (ex Don Cornelio y la Zona, ex Los Visitantes, Me darás mil hijos, Acorazado Potemkin), Mariana Mazú, Elbi Olalla (Altertango), Javier Estrella, Esteban Sehinkman (Pájaro de Fuego), Pablo Jivo (ex Fernández Fierro, Lisandro Aristimuño), Darío Barozzi, Pablo Sensottera (Cuarteto La Púa), Julio Coviello, Rosa Nolly (Lucy Patané) y los prestigiosos músicos franceses Laurent Gehant y Sophie Azambre le Roy (Tangoleón).