Dienstag 08.12@20:00 @Musik von starken exzentrischen, grossartigen Frauen

179 Sendung 08.12.2020 Women In Rock

gespielter Lieder



01 Betty Davis – F.U.N.K.1975

02 Betty Davies – Walkin Up The Road. 1973

03 Betty Davies – If I’m In Luck I Might Get Picked Up.1973

04 Jamila Woods – Betty. 2019

05 The Heart Beats – Little Latin Lupe Lu. 1969

06 Wanda Jackson feat.Jack White – Shakin All Over. 2011

07 Janis Martin – Bang Bang. 1958

08 Ace of Cups – Stones. 2018

09 Suzi Quatro – The Wild one. 1974

10 Zuma – Night of The Sadist. 1965

11 Betty Moon – Somebody to Love [Jefferson Airplane Cover 2010]

12 Imelda May feat Mike Sanchez & His Band- Voodoo Voodoo. 2012

13 Betty Davis – He Was A Big Freak. 1973

14 Janis Joplin – A Woman Left Lonely. 1971

15 Sophie Hunger – Everything Is Good. 2020