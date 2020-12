Tracklist 8.12.20

-hier kannst du (wie in Ausgehtipps gesagt) hingehen diese Woche zum Schönes sehen:

BiglerWeibel Schaufensterausstellung in der Sattelkammer Donnerstag bis Samstag

Generationenausstellung June, Anna und Martha Schädelin im PROGR

Artist -Trac

Black Taffy – Casting Glamours

Nothing_neue – Heart & Soul

Dakim – Talking With Titans

The Jungle Giants – Sending Me Ur Loving

Good Morning – Escalator

Lonnie Smith – It’s Changed

Ernest Ranglin – In The Rain

Lee Fields & The Expressions – Regenerate

Kaytranada & Kali Uchis – 10%

Donald Byrd – Love Has Come Around

Oby Onyioha – Enjoy Your Life

Livy Ekemezie – Classic Lover

Letta Mbulu – Normalizo

Letta Mbulu & Caiphus Semenya – Not Yet Uhuru

Omari Jazz – Dream Child

R.A.P. Ferreira – NONCIPHER

Slayyyter – Mine

Arca & ROSALÍA – KLK

Babyfather – Penelope Freestyle

Hype Williams – Businessline

Missy Elliott – The Rain (Supa Dupa Fly)

MICHAEL ORR AND THE BOOK OF LIFE – Praise, Hallelujah

Nadja Zela – Wanna Be with You

The Kount & Naji – Angel

Kalabrese featuring Lara Stoll – Dance Yourself Clean feat. Lara Stoll

King Gizzard & The Lizard Wizard – Minimum Brain Size

Emma Donovan & The Putbacks – Mob March

Close Counters – Up & Out

Lebanon Hanover – The Last Thing

Lider von Natascha unserem heutigen Besuch:

Anna Smith, Arina Luisa, Vincent Lee – Free My Mind

Poo Bear, Justin Bieber, Jay Electronica – Hard 2 Face Reality

Cimorelli – Christmas of Love

Cast of Descendants 3 – Track 2

Little Simz – Venom

Lil‘ Kim, The Notorious B.I.G. – Drugs (feat. The Notorious B.I.G.)

King Krule – Stoned Again

Pere Ubu – Long Walk Home (Live, Scena Rynek, Jarocin, Poland, 15 July 2017)

Playlist