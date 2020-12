tHE hOTTEST mORNING sHOw In toWN

Playlist vom 16.12.20

Hideo Shiraki – In Fiesta

Damon Locks Black Monument Ensemble – Sounds Like Now

Fairport Convention – A Sailor’s Life

Erkin Koray – Cemalım

Gökçen Kaynatan – Moda

Tulio Enrique León – Bimbom

Miguel Del Morales – Lagrimas Negras

Star Band de Dakar – Mariama

Amara Touré – N’nijo

Gnonnas Pedro & His Dadjes Band – La Musica En Vérité

Vaudou Game – Pas Contente

Terry Callier – You Goin‘ Miss Your Candyman

America – A Horse With No Name

Townes Van Zandt – Waiting Around To Die

King Coya – Villa Donde

Nathy Peluso – Natikillah

Action Bronson – Baby Blue (feat. Chance The Rapper)

D’Angelo – Brown Sugar

Noname – Song 32

Becky On The Beat – Stone Love

Esa – A Muto (Kalson’s Cosmic Rework)

Gloria Estefan – Conga

Chance – Samba Do Morro

Luther Davis – Keep On Dancing

Gwen McCrae – Keep The Fire Burning

The Jasper Street Company – A Feeling

Gloria Gaynor – I Will Survive

Madonna – Like A Virgin

Peggy Gou – Hungboo

Peta Teanet – Thokoloshi (ATW Edit)

Cheryl Lynn – Got To Be Real

Nkem Njoku & Ozzobia Brothers – Osula Nwa Eje Ubi Eje Oba

Eddie Hooper – Pass It On