Ho, Ho, Botz3000

Ihr Kinderlein kommet, oh kommet doch all. Zu Botz3000 ins Studio, das ist kein Reinfall. Die letzte Sendung Botz3000 im durchwachsenen Jahr 2020. Pünktlich zu Heilig Abend stehen Maja und Max hinter dem Mischpult mit einem Programm, an das ein Felix Lobrecht gerne ankommen würde. Zwischen 15 und in 17 Uhr kannst du zwei vollgepackte Stunden Botz3000 erleben. Es wird ein würdiger Abschluss für dieses Jahr.

Dich erwarten Geschenktipps von den Botzis Maja und Max, Weihnachtsgeschichten und -anekdoten, eine Gewinnchance für dich im Backwörds-Musikquiz und unser Live-Gast Julian Brown. Er stellt sich den Fragen vom Botzkollegen Paul zu seiner neusten Single und wird uns mit einem Liveauftritt samt Gitarre und Stimme in bester Folk-Manier beglücken. Nebst dem Auftritt ist auch musikalisch entsprechend einer Botz-Sendung gut ausgesorgt. Es ist dein Pflichtprogramm zur Auflockerung der gestressten Weihnachtsstimmung.