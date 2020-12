Die Heitere Fahne Silvester-Sendung zum jenseitigen Jahreswechsel

Zum Silvester geht die Heitere Fahne zum zweiten Mal live on air – mit Jensits Radio!

Lasst euch überraschen, welche Sehnsüchte und welchen Irrsinn uns der jenseitige Jahreswechsel bringt.

Mit den Musiker*innen Shirley Grimes, Wolfgang Zwieauer, Sophie und Finja,

der On the Road Moderation Geile heilige Antenne und Miki in the Space,

den Heitere Theateratelierteilnehmer*innen Debi, Louis, Peter, Claudio und Maël,

dem Jingle- und Tischbombenlied-Komponist Moritz, dem Heitere Chor unter der Leitung von Markus und dem roten Faden aka. Rocket Rahel und Nadja, die RaBe-Donnschtigmorgenstimme.