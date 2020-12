Silvester3000 – extralang!

Bald ist es geschafft! Die letzten paar Stunden 2020 laufen!

Marco und Christof begleiten dich am Donnerstagnachmittag durch deine Silvesterfeiervorbereitungen. Ausnahmsweise starten wir bereits um 14.00 Uhr und ziehen bis 17.00 Uhr durch.

Also haben wir schön lange Zeit um von dir zu erfahren was dein Highlight 2020 war. Auch wem du live am Radio, und für was, ein grosses Dankeschön ausrichten möchtest. Ebenfalls darfst du uns noch deinen grössten Wunsch für das 2021 hinterlassen. Ruf uns live in die Sendung an oder sende uns schon heute eine Sprachnachricht per Mail.

Und solltest du dir noch einen Song wünschen wollen, nur zu…

In dem Sinne wünschen wir dir bereits jetzt einen guten Rutsch und Happy New Year!