tHE hOTTEST mORNING sHOw In toWN

Playlist vom 30.12.20

Key & Cleary – Since I Lost Your Love

Spontaneous Overthrow – Take Out The Time

Otis G Johnson – He’s The Way

Dwight Sykes – Togetherness

_By.Alexander – Trumpets (feat. 070 Shake)

Kadhja Bonet – Honeycomb

CocoRosie – GO AWAY!

Anderson .Paak – Cut Em In (feat. Rick Ross)

The Ambassadors – Ain’t Got The Love Of One Girl (On My Mind)

Michel Polnareff – Voyages

Delvon Lamarr Organ Trio – Move On Up

Lettuce – Resonate

Nina Simone – Sinnerman

Don Shirley – Bridge Over Troubled Water

Lorenzo Morresi – Abantu

Garrett – Awaiting The Light

Augenwasser – Paid The Rent

Stahlberger – Über Nacht Isch En Sturm Cho

Det Gylne Triangel – Maskindans

Geile Tiere – Ausbildung

Devo – (I Can’t Get Me No) Satisfaction

Neuzeitliche Bodenbeläge – Gelb’s Groove (feat. Sam Irl)

Dig It Al(l) – Komm Und Tanz Mit Mir

Boom Pam & Melike Şahin – Beni Yalniz Koma

Kutiman – Maasai

Ammar 808 – Mahaganapatim (feat. K.L. Sreeram)

Nice Girl – Take A Step (Bell Towers Remix)

Blondie – Heart Of Glass (Blue Collar Bros Remix)

Altın Gün – Ordunun Dereleri

Hills – Anukthal Is Here

GÅS – Epitaph

Christy Essien – You Can’t Change A Man

Goddy Oku – Don’t Ask Me

African Head Charge versus Professor Stretch – Drums Of Defiance

The Heptones – The Magnificent Heptones [3 In 1]

J.R.M. Orchestra – Situation

Ken Booth – Is It Because I’m Black?

Sizzla, Capleton, Fantan Mojah – No Surrender

Kode 9 & The Spaceape – Curious

Ceschi – Hangman (feat. Shoshin, Icon the Mic King & David Ramos)

Donny Hathaway – I Believe To My Soul