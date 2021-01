Schweiz verfehlt Biodiversitätsziele

Heute werfen wir einen Blick auf verfehlte Biodiversitätsziele und neue Verkehrsregeln auf Schweizer Strassen. Ausserdem fragen wir, was andere Staaten von Uruguay lernen könnten, welches vor sieben Jahren als erster Land Cannabis legalisierte. Hier gibts die ganze Sendung zum Nachhören:

Rote Karte für die Schweiz in Sachen Biodiversität

Ende des vergangenen Jahres hätte die Schweiz Bilanz ziehen müssen, wo sie bezüglich des Schutzes ihrer biologischen Vielfalt steht, denn bis dahin hätten die Ziele der schweizerischen Biodiversitätsstrategie, die der Bundesrat 2012 festgelegt hat, erreicht werden müssen. Bisher hat sich der Bund dazu allerdings noch nicht geäussert.

Bilanz gezogen haben stattdessen nun die Schweizer Umweltschutzorganisationen. Darin kommen sie zum Schluss, dass die Schweiz gesamthaft betrachtet nur bei einem einzigen Ziel der Biodiversitätsstrategie auf Kurs ist, und zwar bei der biologischen Vielfalt des Waldes. Bei allen anderen nationalen Zielen lassen sich derzeit so gut wie keine – oder nur vereinzelte – Fortschritte verzeichnen.

Ende 2020 hätte die Schweiz zudem die weltweiten Biodiversitätsziele, die sogenannten Aichi-Ziele, erreichen müssen, welche 2010 im Rahmen einer Biodiversitätskonvention vereinbart worden waren. Doch auch hier zeigt sich ein ähnliches Bild wie bei der nationalen Strategie: Nur bei einem Fünftel ist die Schweiz auf Kurs. Bei rund 35 Prozent der Ziele gibt es aber gar keine Fortschritte oder sogar Rückschritte. Stattdessen nehmen die natürlichen Räumen in der Schweiz flächenmässig kontinuierlich ab. Hauptursachen für diese anhaltende Entwicklung sind die intensive Landwirtschaft, die Ausdehnung der Siedlungsflächen sowie die Trockenlegung von Gewässern und Mooren.

Theoretisch gesehen sind die gesetzlichen Grundlagen in der Schweiz für die Förderung der Biodiversität längstens vorhanden. Schliesslich ist der Kampf gegen das Aussterben der Arten sogar in der Bundesverfassung verankert. Doch in den Naturschutzfachstellen des Bundes und der Kantone mangelt es seit jeher an personellen und finanziellen Ressourcen, um diesem Verfassungsauftrag gerecht werden zu können. So erstaunt es wenig, dass derzeit nicht einmal die bestehenden Biotope von nationaler Bedeutung, die rund 2.2 Prozent der Landesfläche ausmachen, ausreichend unterhalten werden können.

Der umfassende Schutz und Unterhalt dieser Schutz-Biotope sollte theoretisch ebenfalls seit Jahren umgesetzt sein, betonen die Schweizer Umweltschutzorganisationen. «Schliesslich geht es nicht nur darum, die bestehenden Biotope zu erhalten, sondern auch darum, weitere zusätzliche Schutzgebiete zu schaffen», betont Werner Müller, Biodiversitätsexperte von BirdLife Schweiz gegenüber RaBe und ergänzt abschliessend: «Wenn der Bund beim Erreichen seiner Biodiversitätsziele wieder auf Kurs kommen will, dann muss er den Kantonen nun schleunigst mehr finanzielle und personelle Ressourcen zur Verfügung stellen».

Neue Verkehrsregeln

Seit dem 1. Januar 2021 gelten in der Schweiz neue Verkehrsregeln. Das Bundesamt für Strassen ASTRA hofft, dass diese den Verkehr flüssiger machen und die Sicherheit erhöhen.

Neu dürfen Velos und Mofas auch bei Rot rechts abbiegen, wenn an der Ampel eine Tafel mit einem gelben Velo und einem Pfeil angebracht ist. Weiter dürfen Kinder bis 12 Jahren neu auf dem Trottoir fahren, wenn es keine Radstreifen hat. Zudem können die Städte in Tempo 30-Zonen neu durchgezogene Radstreifen einzeichnen, auf welchen die Radfahrenden in jedem Fall Vortritt haben, auch wenn jemand von rechts kommt.

Auch für den Autoverkehr gelten neue Regeln: Rechtsüberholen auf der Autobahn bleibt zwar verboten, wenn der Verkehr jedoch stockt, darf man neu langsam rechts vorbeifahren, auch wenn sich auf der rechten Spur noch keine Kolonne gebildet hat. Weiter ist das Reissverschlussprinzip neu Pflicht, sprich: sobald eine Spur zu Ende geht, gilt es abwechslungsweise in die andere Spur einzufädeln. Und zum Schluss muss, sobald der Verkehr auf der Autobahn zu stocken beginnt, in der Mitte immer eine Rettungsgasse freigehalten werden, auch wenn kein Rettungswagen in Sicht ist. Wer irgendeine dieser neuen Regeln übertritt, riskiert eine Ordnungsbusse.

Alle neuen Regeln, inklusive Erklärungsvideos gibt es hier im Netz.

Uruguay: Was brachte die Cannabis-Legalisierung?

Anfang der Siebzigerjahre erklärte US-Präsident Richard Nixon Drogen zum öffentlichen Feind Nummer 1. Lateinamerika stand fortan im Fokus von Repression und Gewalt. Doch der Krieg gegen die Drogen ist gescheitert, das sagen heutzutage selbst konservative Politiker*innen. Er hat Milliarden verschlungen, unzählige Menschenleben gekostet und Menschenrechte schwer verletzt. Gleichzeitig boomt das illegale Geschäft, die Drogenkartelle sind mächtiger denn je. Inzwischen hat die Zahl der Fürsprecher*innen einer Legalisierung zugenommen, darunter auch neoliberale Ideologen wie beispielsweise Milton Friedman und Friedrich August von Hayek. Sie sprachen sich schon vor Jahren für die totale Freigabe aller Drogen aus – allerdings ohne staatliche Einmischung.

Einen anderen Weg ist die linke Regierung der Frente Amplio («Breite Front») in Uruguay gegangen. Ihr ist es zu verdanken, dass Uruguay 2013 als erster Staat der Welt Cannabis legalisierte – vom Anbau bis zum Verkauf. Karl-Ludolf Hübener vom Radio Onda zieht Bilanz, wie sich die Legalisierung auf Kriminalität und Gewalt im Land ausgewirkt hat.