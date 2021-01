«Weniger ist mehr» so ein gängiges Bonmot, das gerade im Umweltbelangen oft zum Besten gegeben wird. Journalist Mathias Plüss aber findet: «Weniger ist weniger» und hat unter diesem Titel auch gleich ein Ratgeberlexikon für den Alltag herausgegeben, das aufzeigt, wie klimaschonender gelebt werden kann. Dem Buch zugrunde liegt ein Artikel für ein MAGAZIN-Sonderheft vom März 2019, der auf grosse Resonanz stiess. Seither hat Wissenschaftsjournalist Plüss sein Klima-ABC laufend weiterentwickelt und nun als gebundene Version herausgegeben.

Wie Plüss selbe sagt, ist vieles nicht neu, was er für «Weniger ist weniger» versammelt hat. Der 47-Jährige trug eine Vielzahl an Studien zusammen und bereitete diese zu leicht verständlichen Texten mit anschaulichen Beispielen und Vergleichen auf. So lässt sich etwa nachlesen, dass jede Tasse Kaffee und jede Stunde Streaming in punkto Umweltbelastung je etwa einem Kilometer Autofahrt entsprechen, oder dass für jemanden, der täglich raucht, alle zwei Wochen ein Baum gefällt wird.

Die Lexikon-Einträge decken zum einen die bekannten Klimasünden ab – Fliegen, Fleisch essen, Autofahren – daneben aber beleuchtet Plüss beispielsweise auch Geldanlagen, Mineralwasser, Drogen, Männer,Vogelfutter, Fastfood und das Flicken. Dabei hat er ein Impact-System entwickelt, mit dem jeder einzelne Beitrag hinsichtlich seiner Relevanz beurteilt wird und somit erläutert, wo sich eine Reduktion am meisten lohnt.

«Weniger ist weniger» ist eine praktische Anleitung, die aufzeigt, wie und wo im Alltag die Klimabelastung reduziert werden kann. Der Passepartout-Schlüssel allerdings liegt nicht in der Reduktion, sondern im Verzicht, weil weniger eben tatsächlich weniger ist.

Mathias Plüss im Interview mit RaBe: