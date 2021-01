Zack heute zu Chidera Eggerue aka The Slumflower, unter anderem aus aktuellem Anlass aber auch weil sie schon heute eine Ikone ist. Die Times schreibt über sie: She is one of the most outspoken and controversial young feminists on social media” (Homepage Chidera). Die in England wohnhafte Bloggerin, Aktivistin, Designerin, Künstlerin und Autorin hat schon einiges bewegt. Momentan kämpft sie für den Schutz ihres geistigen Eigentums, das sie kopiert sieht von einer anderen UK-Autorin. Hier geht’s zum Archiv, um die Sendung inklusive schöner und passender Musik nachzuholen. Tracklist sowasinderart:

Fela Kuti – Trouble Sleep Yanga Wake Am

Lijadu Sisters – Order Elejigbo

Yemi Alade – How I Feel

Lizzo – Good As Hell

Janelle Monàe, Eryka Badu – Q.U.E.E.N.

Queen Latifa, Monie Love – Ladies First

Sampa The Great – Black Girl Magic

Gracie e Ciao.