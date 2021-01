CDs Schweizer Solisten / Bands – DO 28. Januar 2021

DO 28. Januar 2021, 23:00-24:00

Crisscross 125 ..Jazz kreuz und verquer – mit Jürg Solothurnmann

CDs-News Schweizer Solisten & Bands

BILL CARRUTHERS/ RAFAEL SCHILT/ RAPHAEL WALSER/ JONAS RUTHER; CUYAHOGA RIVER (Klaktovee) – WHO TRIO: STRELL – Music OF STRAYHORN & ELLINGTON (Clean Feed) – AKI TAKASE/ CHRISTIAN WEBER/ MICHAEL GRIENER: AUGE (Intakt) – SCHNELLERTOLLERMEIER: 5 (Cuneiform) – SEBASTIAN STRINNING/ JULIAN KIRSHNER: DIPPING THE EYE (JAKI) – CHRISTOPHE SCHWEIZER: STREAM (ENJA) – SC‘ÖÖF:: WEAVING ELEPHANTS (Club Dänemark) 2021.01.28.AL Crisscross 125.CD-News Schweiz