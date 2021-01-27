Über die Sendung

Crisscross…Jazz kreuz und verquer

Links
Sendungsmachende
Jürg Solothurnmann
Nächste Sendungen
  • Do, 28.1., 23:00 - 0:00
  • Do, 11.2., 23:00 - 0:00
  • Do, 25.2., 23:00 - 0:00
  • Do, 11.3., 23:00 - 0:00
  • Do, 25.3., 23:00 - 0:00
  • Do, 8.4., 23:00 - 0:00
  • Do, 22.4., 23:00 - 0:00
  • Do, 6.5., 23:00 - 0:00
  • Do, 20.5., 23:00 - 0:00
  • Do, 3.6., 23:00 - 0:00
Sendungsportrait
Sendung

Crisscross

·

CDs Schweizer Solisten / Bands – DO 28. Januar 2021

DO 28. Januar 2021, 23:00-24:00
Crisscross 125 ..Jazz kreuz und verquer – mit Jürg Solothurnmann
CDs-News Schweizer Solisten & Bands

BILL CARRUTHERS/ RAFAEL SCHILT/ RAPHAEL WALSER/ JONAS RUTHER; CUYAHOGA RIVER (Klaktovee) – WHO TRIO: STRELL – Music OF STRAYHORN & ELLINGTON (Clean Feed) – AKI TAKASE/ CHRISTIAN WEBER/ MICHAEL GRIENER: AUGE (Intakt) – SCHNELLERTOLLERMEIER: 5 (Cuneiform) – SEBASTIAN STRINNING/ JULIAN KIRSHNER: DIPPING THE EYE (JAKI) – CHRISTOPHE SCHWEIZER: STREAM (ENJA) – SC‘ÖÖF:: WEAVING ELEPHANTS (Club Dänemark)   2021.01.28.AL Crisscross 125.CD-News Schweiz