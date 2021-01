Detox, detox, detox

Digital Detox, Shopping-Detox, Netflix-Detox und Detox Parties wo nur Smoothies gesoffen werden – Detox ist unheimlich gesund und unheimlich trendy und irgendwie auch einfach unheimlich.

Botz 3000 nimmt Dich also heute mit zum Entgiften. Während Maja seit 6 Tagen in der Saftkur festhängt, moderieren Fiore und Max, der sich über das Detox-Fusspflaster seines Mitbewohners nervt.

Und wir haben viel entgiftende Inspiration für Euch:

Andrew zum Beispiel, der digitalen Detox macht und gänzlich auf social media verzichtet. Paul hat ihn auf der Münsterplattform getroffen und wollte wissen, wie es ihm geht, so ganz clean.

„Projekt Alp“ setzt dort an, wo das Gift im Körper das Leben bestimmt, nämlich bei Suchtproblemen. Menschen mit Drogen- oder Alkoholsucht verbringen in einem geschützten Rahmen einen längeren Aufenthalt bei einer Bauernfamilie. Pascal Reusser ist Sozialarbeiter und betreut das Projekt. Kira empfängt ihn um 16.00 Uhr bei uns im Studio zum Live-Interview.

Und nachdem wir letzte Woche endlich unsere digitalen Sendungsordner entgiftet hatten, gabs Musse, um an neuen Rubriken rumzutüfteln.

Auch schon fast Detox ist unser Liebling „Chotz doch!“. Menschen lassen sich bei Botz 3000 so richtig aus über irgend ein Thema, sie lästern, haten, motzen und eben: kotzen. Sozusagen Detox für die Seele und den Geist. Heute nerven sich Carla und Salome übers Tram Nr. 3.

Und zu guter Letzt könnt Ihr Euch nach all dem Entgiften so richtig entspannen bei unserem brandneuen „Fürabe-Orakel“. Mama Baba liest für Euch aus den Tarotkarten.

Inhale, Exhale, Detox!